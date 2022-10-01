В сети показали последствия удара по центру Николаева, разрушен многоэтажный жилой дом, пострадал 3-месячный ребенок.

В ночь на 1 октября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Николаева.

Ракета попала в верхние этажи 5-этажного здания.

"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали машины, которые были припаркованы во дворе", - сообщил городской голова Александр Сенкевич и добавил, что в окрестных домах повылетали окна.

Украинскиет телеграм-каналы уже начали распространять видео последствий обстрела россиянами.

Как видно на кадрах, здание очень сильно разрушено., вместо квартир зияет огромная дыра. Также в подъезде на подоконнике видны остатки типичные для этого типа ракет.

Как сообщил глава Николаевской ОВА, в одной из квартир пострадал трехмесячный ребенок с мамой – скорая доставила их в областную больницу. Сейчас медики оказывают им помощь.

Всего ранения получили 5 человек, информация о жертвах не поступала.

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