В ночь на 1 октября российские войска, применив ракету С-300, нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Николаева.
Ракета попала в верхние этажи 5-этажного здания.
"Жилой дом. Ракета С-300. Разрушены квартиры на 5 и 4 этажах. Также пострадали машины, которые были припаркованы во дворе", - сообщил городской голова
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Тарабарова потеряла заработок и призналась, что думает о смене профессии: "На самом деле..."
Уплата штрафов, украинцам сообщили, что нужно сделать прямо сейчас: "Обязательно проверьте…"
Система экстренного оповещения украинцев: с какого числа заработает и есть ли угроза для персональных данных
"Еще большая глупость": раскрыто, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь
Украинскиет телеграм-каналы уже начали распространять видео последствий обстрела россиянами.
Как видно на кадрах, здание очень сильно разрушено., вместо квартир зияет огромная дыра. Также в подъезде на подоконнике видны остатки типичные для этого типа ракет.
Как сообщил глава Николаевской ОВА, в одной из квартир пострадал трехмесячный ребенок с мамой – скорая доставила их в областную больницу. Сейчас медики оказывают им помощь.
Всего ранения получили 5 человек, информация о жертвах не поступала.
Напомним, с какого числа заработает система экстренных оповещений для украинцев и есть ли угроза для персональных данных
Также сообщалось, что в рядах российских элит началась паника.
Кроме того, Politeka.net писала, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь.