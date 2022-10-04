В одной из автошкол Киева клиента отказались обучать на государственном языке и пожелали ему "успішного навчання на мове".

Об этом рассказал медийщик Олег Твердь на своей странице в Фейсбук . Мужчина обнародовал скриншоты переписки с руководителем автошколы.

По его словам, он хотел пройти обучение в столичной автошколе «АвтоМаг», с ним связалась руководительница филиала компании на Печерске Ирина Мущинская.

Между Олегом и директором возник языковой спор, потому что в украинской автошколе проводят занятия исключительно на русском. Руководитель Печерского филиала прокомментировала это так:

"Мой язык не мешал мне с первых дней войны остаться волонтерить и помогать. А не рвать з*д и топить за язык, убежав на запад. А у вас, конечно, есть выбор. Успішного навчання на мове".

Чуть позже женщина перезвонила и извнилась за свои слова.

"Извинилась за свои слова. Также ко мне написала менеджер другого филиала школы, извинилась за свою коллегу и предложила учиться у нее – писала на украинском", – написал Твердь.

В комментариях украинцы активно обсуждают языковой скандал.

«До сих пор удивляет, как люди в 2022 году еще не поняли, что любая написанная в мессенжере фраза может быть опубликована? Ну, то есть, ко всему трешу самой ситуации еще удивляет эта смелость таких персонажей»,

«Спасибо, что реагируете публично. Нам нужно менять ситуацию. Украинцы имеют полное право получать услуги на своем украинском. А те, кто еще и унижает наш язык и его носителей, должны отвечать за это. Как минимум утратой хорошей публичной репутации»,

«Жлобская автошкола»,

«Очевидно, выбрать другую школу. Это ж не государственная организация. Директор может делать что хочет, его школа, его правила Хоть и неприятно, конечно», - пишут в сети.

Напомним, ранее в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов, которые пытались вырваться из Лимана.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.