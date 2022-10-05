Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, готовивших "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Двое из фигурантов уже получили свои подозрения, а скрывающейся на временно оккупированной территории организаторе псевдоголосования – сообщено о подозрении заочно.
"По материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно принимала участие в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области. Она помогала оккупантам в создании территориальных участков и составляла списки участников "голосования", - говорится в сообщении.
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Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, "разгоняли" фейки о том, что якобы население Николаевской области "поддерживает запланированное голосование".
Относительно них собрана доказательная база и сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.
Организаторе псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов, которые пытались вырваться из Лимана.
Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.