Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов сказал, что якобы детей и стариков, проживающих на территории временно оккупированной Херсонской области, "на некоторое время приглашают" в российские регионы.

Об этом сообщают РосСМИ.

"На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город, сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков...

На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем на несколько недель потихоньку приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край", - сказал Стремоусов.

А губернатор Краснодарского края подтвердил слова гауляйтера, добавляя, что в регионе готовы разместить до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.