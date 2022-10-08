Сегодняшний утренний взрыв и как следствие пожар на Крымском мосту повлекли за собой немалую панику среди жителей временно оккупированного полуострова.
Видео автомобильных очередей появилось в сети.
В частности, многокилометровые очереди образовались и на всех автозаправочных станциях Крыма.
К слову, местные оккупационные власти уже запретили заправлять топливо в канистры, хотя еще утром счастливчики успели наполнить не только топливные баки своих автомобилей.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Что дальше, русские?": СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста, что произошло на самом деле
Взрывы и пожар на Крымском мосту, дорога разрушена, движение перекрыто: кадры последствий
"Нужно написать предсмертную записку": в США предупредили путина
Ожидаемая паника коснулась и продовольствия. На полуострове ввели ограничения и на отпуск в одни руки определенных категорий товаров, в частности бакалейной группы. В супермаркетах также образовались огромные очереди.
Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.
Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.
Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.