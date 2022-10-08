Разрушения на Крымском мосту показали, что путинское сооружение ничтожно в своем проектировании.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

"Насчёт Крымского моста наблюдение... ВСУ нанесли суммарно сотни ударов по Антоновскому автомобильному, железнодорожному, НовоКаховскому и Дарьевскому мостам, чтобы повредить их настолько, чтобы они утратили функциональное назначение.

А Крымский не выдержал всего одного взрыва.

То есть, вы представляете с какими нарушениями по технике безопасности, требований прочности конструкции и прочих ГОСТов по строительству, возводилась это "монументальное" сооружение? Нормальным, понятным языком, сколько было попилено бабла на этом строительстве!

То есть, вопрос с уничтожением этого моста ракетным ударом, когда наступит время, не будет стоять во временном промежутке настолько остро. Вопрос будет решён за пару залпов, определённого типа средств поражения.

А пока, напомню - это не мы. Более чем очевидно, что это банальное головотяпство оккупантов и не более того. Причём головотяпство в квадрате", - отметил Александр Коваленко.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.