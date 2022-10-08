Без железнодорожного сообщения оккупанты не способны эффективно снабжать свои войска.

Об это говорит военный аналитик Александр Коваленко:

"Важным моментом в подрыве Крымского моста является то, что приостанавливается поставка МТО по железной дороге из россии, транзитом через ВОТ Крыма на Южный плацдарм. То есть, данная группировка остаётся без круглосуточного кругооборота силами и средствами.

Отмечу, что железнодорожное сообщение и снабжение оккупантами своих подразделений по железке намного приоритетнее контроля над автомобильными дорогами. При вторжении в Украину, особенно на Востоке, они двигались придерживаясь в первую очередь железок, а потом уже раскидывая щупальца вдоль автомобильных дорог.

Без железнодорожного сообщения они не способны эффективно снабжать свои войска.

Сообщения из россии с Южным плацдармом прямого на сейчас – нет. Через Волноваху гнать эшелоны вообще не вариант. То есть, российские оккупационные войска на Юге оказываются в состоянии не работающей полноценно системы обеспечения, не только на уровне передовых подразделений, а глубокого тыла!

Скажем так, дорогие друзья… События принимают преинтереснейший оборот с таким элементом как - форсаж!".

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.