Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной взрыва на Крымском мосту может стать внутренний конфликт Министерства обороны России и ФСБ.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина", — в частности, написал Подоляк.

По его словам, столь серьезный промах теперь позволит военному ведомству страны-агрессора обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге Украины.

"Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из РФ", - резюмировал Михаил Подоляк.

Отметим, что разрушение Крымского моста больно отразится на оккупантах: "Не способны эффективно снабжать свои войска".

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.