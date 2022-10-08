Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что причиной взрыва на Крымском мосту может стать внутренний конфликт Министерства обороны России и ФСБ.
Об этом он написал у себя в Twitter.
"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство Минобороны/Генштаба. Через мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина", — в частности, написал Подоляк.
По его словам, столь серьезный промах теперь позволит военному ведомству страны-агрессора обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге Украины.
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"Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню - фура заехала из РФ", - резюмировал Михаил Подоляк.
Отметим, что разрушение Крымского моста больно отразится на оккупантах: "Не способны эффективно снабжать свои войска".
Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.
Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.