Без залізничного сполучення окупанти не здатні ефективно постачати свої війська.

Про це говорить військовий аналітик Олександр Коваленко:

"Важливим моментом у підриві Кримського мосту є те, що припиняється постачання МТО залізницею з росії, транзитом через СОТ Криму на Південний плацдарм. Тобто, це угруповання залишається без цілодобового кругообігу силами та коштами.

Зазначу, що залізничне сполучення та постачання окупантами своїх підрозділів по залізниці набагато пріоритетніше контролю за автомобільними дорогами. При вторгненні в Україну, особливо на Сході, вони рухалися, дотримуючись насамперед залізниць, а потім уже розкидаючи щупальця вздовж автомобільних доріг.

Без залізничного сполучення вони не здатні ефективно постачати свої війська.

Повідомлення з росії з Південним плацдармом прямого зараз – немає. Через Волноваху гнати ешелони взагалі не варіант. Тобто, російські окупаційні війська на Півдні опиняються в стані системи забезпечення, що не працює повноцінно, не тільки на рівні передових підрозділів, а глибокого тилу!

Скажімо так, дорогі друзі… Події набувають найцікавішого обороту з таким елементом як - форсаж!"

Нагадаємо, СБУ та Міноборони відреагували на підрив Кримського мосту.

Як повідомляла Politeka, момент підриву Кримського мосту потрапив на відео, з'явилася реакція путіна.

Також Politeka писала, що з'явилися деталі масштабної НП в Іловайську, у окупантів великі проблеми.

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