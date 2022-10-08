Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края по имени Самир Юсубов. А за рулем фуры был, вероятно, его дядя – Махир Юсубов.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
По словам родственников водителя, опознавших его на видео с камер, Махир и был настоящим владельцем грузовика, на котором занимался частными перевозками и развозил интернет-заказ.
Но год назад он переоформил автомобиль на своего племянника, при этом продолжил управлять им лично.
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Между тем, владелец взорвавшейся фуры записал видеообращение, в котором заявил, что никакого отношения к взрыву он не имеет.
"Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею", – заявил он.
Сам он находится за границей, а в домах его родных проходят обыски.
Отметим, что разрушение Крымского моста больно отразится на оккупантах: "Не способны эффективно снабжать свои войска".
Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.
Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.