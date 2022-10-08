Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края по имени Самир Юсубов. А за рулем фуры был, вероятно, его дядя – Махир Юсубов.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По словам родственников водителя, опознавших его на видео с камер, Махир и был настоящим владельцем грузовика, на котором занимался частными перевозками и развозил интернет-заказ.

Но год назад он переоформил автомобиль на своего племянника, при этом продолжил управлять им лично.

Между тем, владелец взорвавшейся фуры записал видеообращение, в котором заявил, что никакого отношения к взрыву он не имеет.

"Я, Самир Юсубов, никакого отношения к случившемуся на Крымском мосту не имею", – заявил он.

Сам он находится за границей, а в домах его родных проходят обыски.

Отметим, что разрушение Крымского моста больно отразится на оккупантах: "Не способны эффективно снабжать свои войска".

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.