Кремль делает Минобороны рф козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту и другие неудачи российских военных.

Это делается, чтобы отвести вину от владимира путина, в адрес которого начала звучать критика. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Минобороны россии не делало официального заявления по поводу подрыва Крымского моста. В ISW отметили, что российское издание Meduza сообщило, что администрация президента рф разослала российским СМИ руководство о том, как должным образом преуменьшить серьезность повреждений моста. Также не исключено, что Кремль приказал Минобороны рф хранить молчание в отношении инцидента.

Кроме того, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что рф должна "начать ударную кампанию по важнейшей инфраструктуре Украины вместо того, чтобы прислушиваться к обещаниям Минобороны россии".

В рф многие отметили, что путин и его ближайшее окружение не смогли немедленно отреагировать на подрыв моста и, как уточнили американские аналитики, впервые выразили прямую критику в адрес российского диктатора.

Например, один из военных блогеров предупредил, что если путин не предпримет ответных действий, это «будет принято за слабость самого президента». Другой блогер отметил, что со стороны Кремля лицемерно призывать россиян сплотиться вокруг путина, если он не может прокомментировать важные события, такие как крушение крейсера «Москва», обмен пленными, в том числе бойцами «Азовстали», или развал харьковской линии фронта.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.