Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные из самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан в Херсонской области.
Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста. ЧП произошло 7 октября около 8 утра.
Пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый рассказал Суспільному, что в результате атаки на колонну гражданских авто погибли по меньшей мере 5 человек.
"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения ", - заявил пресс-офицер полиции.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Владелец фуры, которая взорвала Крымский мост, записал обращение: в домах его родных проходят обыски
В Москве начались массовые задержания военных, движение перекрыто: "Приведены в повышенную боевую готовность"
Донецк горит вслед за Крымом, первые подробности и кадры масштабного ЧП: "То мы, папа, и слышали!"
Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждениях гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается.
Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными рф законов и обычаев войны.
Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.
Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.
Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.