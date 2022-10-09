Российские оккупанты с самолета обстреляли колонну гражданских автомобилей в Херсонской области.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные из самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан в Херсонской области.

Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста. ЧП произошло 7 октября около 8 утра.

Пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый рассказал Суспільному, что в результате атаки на колонну гражданских авто погибли по меньшей мере 5 человек.

"По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, произвел выпуск снарядов. В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения ", - заявил пресс-офицер полиции.

Информация об окончательном количестве погибших и пострадавших людей, повреждениях гражданской инфраструктуры и транспортных средств устанавливается.

Полиция открыла уголовное производство о нарушении военными рф законов и обычаев войны.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

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