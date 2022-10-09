Взорвавшийся на Крымском мосту грузовик была зарегистрирована на Самира Юсубова из Краснодарского края, а за рулем фуры был его дядя – Махир Юсубов.

В день взрыва Махир Юсубов перевозил плёнку из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он мог быть на Крымском мосту 7 октября, но остановился поспать в нескольких километрах от него. Об этом сообщает Baza.

Заказ водитель нашел через биржу, где клиенты ищут перевозчиков. В документах на груз была указана пленка весом 21 тонну, уложенная на палеты. За перевозку Юсубову должны были заплатить 48 тысяч рублей.

Раньше водитель с «ТЭК-34» не работал, это была его первая поездка для этой компании. Заявку он принял 6 октября, а уже на следующий день загрузился в Армавире.

"Интересно, что доехать до Симферополя Юсубов мог за один день — и тогда он бы пересекал мост 7 октября. Но в нескольких километрах от поста на мосту Юсубов остановился, чтобы поспать. Об этом он рассказал родным, после чего выключил телефон", — сказано в сообщении.

Грузовик, предположительно взорвавшийся на Крымском мосту, был оформлен на племянника Юсубова. Мужчина переоформил машину из-за аварии с бензовозом, в которую он попал рядом с Казанью. После ДТП он остался должен денег, и, чтобы машину не арестовали и на ней можно было работать как раньше, записал её на племянника.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

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