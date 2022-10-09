Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат вооружать Украину.

Как сообщает Reuters, при этом он не захотел комментировать взрыв на Крымском мосту.

"Нам действительно больше нечего добавить к сообщениям о взрыве на мосту", — сказал Кирби. — Что я могу вам сказать, так это то, что путин начал эту войну, и утин может закончить ее сегодня, просто выведя свои войска из страны".

По мнению представителя Белого дома, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении войны, но путин не проявил к никакого интереса к этому.

"Наоборот, призывом сотен тысяч резервистов, аннексией или, по крайней мере, попыткой аннексии четырех областей Украины, он продемонстрировал все признаки того, что удваивает ставку", — отметил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не видят никаких признаков того, что российский диктатор принял решение применить ядерное оружие. Однако ставки очень высоки, ведь путин продолжает использовать безответственную риторику.

Именно поэтому США остаются на постоянной связи с Украиной и намерены продолжать оказывать украинцам помощь в обеспечении безопасности.

Напомним, СБУ и Минобороны отреагировали на подрыв Крымского моста.

Как сообщала Politeka, момент подрыва Крымского моста попал на видео, появилась реакция путина.

Также Politeka писала, что появились детали масштабного ЧП в Иловайске, у оккупантов большие проблемы.