Об этом в Телеграмм сообщила Запорожская областная военная администрация.

"Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар из 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты", - говорится в сообщении.

Известно, что две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить.

Остальные ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают очищать родную землю от российских захватчиков.

Как выяснилось, бойцы ВСУ все ближе и ближе к Сватово Луганской области.

«Вот такая история, глядишь, что-то произойдет», - отметил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным, добавив, что россияне пытаются там «героически» контратаковать, но потерпели поражение.

Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.

Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.

Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.