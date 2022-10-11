Об этом в Телеграмм сообщила Запорожская областная военная администрация.
"Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар из 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты", - говорится в сообщении.
Известно, что две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить.
Остальные ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.
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Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают очищать родную землю от российских захватчиков.
Как выяснилось, бойцы ВСУ все ближе и ближе к Сватово Луганской области.
«Вот такая история, глядишь, что-то произойдет», - отметил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным, добавив, что россияне пытаются там «героически» контратаковать, но потерпели поражение.
Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.
Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.
Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.