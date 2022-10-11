Утром, 11 октября, силы противовоздушной обороны сбили на юге Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136, передает ОК "Південь".
"На рассвете южные регионы враг вновь атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбиты 5 Shahed-136, над Одесчиной - 3", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что оккупанты сегодня утром, 11 октября, выпустили по Запорожью 12 ракет.
Об этом в Телеграмм сообщила Запорожская областная военная администрация.
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"Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар из 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты", - говорится в сообщении.
Известно, что две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить.
Остальные ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.
Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.
Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.
Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.