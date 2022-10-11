Утром, 11 октября, силы противовоздушной обороны сбили на юге Украины восемь дронов-камикадзе Shahed-136, передает ОК "Південь".

"На рассвете южные регионы враг вновь атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевщиной силами противовоздушной обороны сбиты 5 Shahed-136, над Одесчиной - 3", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты сегодня утром, 11 октября, выпустили по Запорожью 12 ракет.

обстрел, ракеты, россия обстреливает с Черного моря

Об этом в Телеграмм сообщила Запорожская областная военная администрация.

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

"Начали использовать методичку 24 февраля": может ли Лукашенко напасть в ближайшее время

В россии разбились сразу два военных самолета: фото и что известно на данный момент

Приближается важный праздник: будет ли дополнительный выходной и как будут работать банки

"Будьте готовы": Лукашенко объявил о размещении военных рф, что известно об их количестве
Показать еще

"Враг продолжает террор мирных жителей Запорожья. Ракетный удар из 12 ракет С-300, поразивших общественные объекты", - говорится в сообщении.

Известно, что две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить.

Остальные ракеты попали в учебное заведение. Повреждена школа и амбулатория.

Напомним, Арестович также рассказал, может ли Лукашенко напасть на Украину в ближайшее время.

Также Politeka.net писала, что в россии разбились сразу два самолета.

Кроме того сообщалось, что Данилов жестко высказался в адрес оккупантов.