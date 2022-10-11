Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram, командиры оккупантов боятся бунта мобилизованных.
"В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуем: смерть или плен", - говорится в сообщении.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что объявленная путиным мобилизация приведет россию к катастрофе.
По его словам, нужно лишь немного подождать, пока в страну-агрессор начнут возвращаться гробы.
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По его мнению, краха рф следует ожидать, когда россияне начнут получать первые гробы с телами погибших мобилизованных. Чиновник объяснил, что эти погибшие – уже не условные контрактники, а мужчины, которых на убой отправил сам путин.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.