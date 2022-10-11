Как сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
Пресс-служба станции информирует, что обошлось без жертв. На станции находится критический персонал, все сотрудники остаются в укрытиях.
Журналист Андрей Цаплиенко публикует видео, вероятно, с территории Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области.
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Напомним, в результате ракетной атаки оккупантов 10 октября погибли 19 человек, 105 человек получили ранения.
"Зафиксировано попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, где возникло более 30 пожаров", - сообщили в ГСЧС.
Также сообщалось, что россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.