Как сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Пресс-служба станции информирует, что обошлось без жертв. На станции находится критический персонал, все сотрудники остаются в укрытиях.

Журналист Андрей Цаплиенко публикует видео, вероятно, с территории Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области.

Напомним, в результате ракетной атаки оккупантов 10 октября погибли 19 человек, 105 человек получили ранения.

"Зафиксировано попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, где возникло более 30 пожаров", - сообщили в ГСЧС.

Также сообщалось, что россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.