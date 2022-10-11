Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин на пресс-конференции после массовых ракетных ударов рф по территории Украины Китай надеется на снижение эскалации, сообщает издание The New York Times.

"Все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности", – заявили в МИД Китая.

"Необходимо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации. Мы надеемся, что заинтересованные стороны смогут урегулировать вопрос путем переговоров", – добавила Мао Нин.

В СМИ отметили, что несмотря на дипломатическую формулировку, это стало недвусмысленным упреком России.

Ранее Китай воздерживался от критики Кремля и заявления были адресованы и РФ, и Украине.

К слову, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию ​​«Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

В ГУР также добавили, что в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

Напомним, что россию стремительно изолируют, путин просчитался.

Как сообщала Politeka, ориентировка экономики рф на Китай обречена на провал.

Также Politeka писала, что в США предупредили о новой опасности на фоне войны рф против Украины.