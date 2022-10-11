Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.

Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.

"Хорошего у нас мало. Ну, вот с утра съездили на позицию, вещи оставшиеся забрали. Стали стрелять и мы быстро свалили оттуда. Че-то они продвигаются. Они еще ближе к нам подошли. Были в 5-6 км, а сейчас – в 2-3 км от нас, всего лишь час ходьбы, отступить не успеем", - говорит оккупант.

Аудиоперехват можно услышать здесь.

Ранее сообщалось, что российским мобилизованным не выдают патроны из-за страха бунта.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram, командиры оккупантов боятся бунта мобилизованных.

"В зоне боевых действий на юге Украины мобилизованные российские военнослужащие вынуждены перемещаться с незаряженным оружием. Весь боекомплект путешествует отдельно. Результат предсказуем: смерть или плен", - говорится в сообщении.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.