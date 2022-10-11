Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Telegram.
"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - заявил Садовый.
Перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города".
Мэр Львова просит всех сделать небольшой запас воды, так как в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.
Также есть информация о перебоях мобильной связи, она есть в отдельных местах.
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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе.
Ранее армия россии атаковала Ладыжинскую ТЭС - появилась информация о повреждениях.
Как сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.
Пресс-служба станции информирует, что обошлось без жертв. На станции находится критический персонал, все сотрудники остаются в укрытиях.
Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал кадры, вероятно, с территории Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области.
Также сообщалось, что россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.