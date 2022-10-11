Треть Львова осталась без электроэнергии после ракетного удара.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Telegram.

"В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии", - заявил Садовый.

Перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города".

Мэр Львова просит всех сделать небольшой запас воды, так как в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.

Также есть информация о перебоях мобильной связи, она есть в отдельных местах.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о трёх взрывах на двух объектах энергетики в регионе.

Ранее армия россии атаковала Ладыжинскую ТЭС - появилась информация о повреждениях.

Как сообщает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, для атаки на ТЭС оккупанты использовали два иранских дрона-камикадзе Shahed-136.

Пресс-служба станции информирует, что обошлось без жертв. На станции находится критический персонал, все сотрудники остаются в укрытиях.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал кадры, вероятно, с территории Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области.

Также сообщалось, что россия опять атаковала Украину дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.