Об этом 11 октября сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины в Телеграм.

Так, 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (в/ч 71211) армии рф пытается уйти от украинских военнослужащих, защищающих Украину в составе Территориальной обороны ВСУ.

"Все в тельняжках. Десантура… тельняжки покидали, технику покидали. Все в тельниках, все в тельняках… Костромские десантники", - говорится в сообщении.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, оккупант рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.

Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.

Аудиоперехват можно услышать здесь.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.