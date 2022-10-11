Об этом 11 октября сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины в Телеграм.
Так, 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (в/ч 71211) армии рф пытается уйти от украинских военнослужащих, защищающих Украину в составе Территориальной обороны ВСУ.
"Все в тельняжках. Десантура… тельняжки покидали, технику покидали. Все в тельниках, все в тельняках… Костромские десантники", - говорится в сообщении.
Видео можно увидеть здесь.
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К слову, оккупант рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.
Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.
Аудиоперехват можно услышать здесь.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.