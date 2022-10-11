Пленный российский оккупант из Башкирии заявил, что командование обманывало солдат, рассказывая "сказки о нацистах" в Украине.
"Призвали меня. Давно. Мамка знает", – говорит оккупант.
Мотивации воевать, судя по его рассказу, не было.
"Они нацисты". Мол, убивать будут. Поэтому носите всегда на груди гранату, и если что, сразу подрывайте себя", – рассказал пленный о вранье своего руководства.
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Также он добавил, что "не хотел умирать, поэтому не дернул за кольцо".
Оккупант добавил, что командование рассказывало о "каннибализме" в рядах ВСУ, но им никто не верил, даже обычные солдаты.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что российские "элитные" десантники бросили технику спасаясь бегством от украинской ТрО.
Об этом 11 октября сообщает Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины в Телеграм.
Так, 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (в/ч 71211) армии рф пытается уйти от украинских военнослужащих, защищающих Украину в составе Территориальной обороны ВСУ.
"Все в тельняжках. Десантура… тельняжки покидали, технику покидали. Все в тельниках, все в тельняках… Костромские десантники", - говорится в сообщении.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.