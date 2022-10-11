Известно, что Ельск находится в 17 км от границы с Украиной, и туда вскоре прибудет дополнительная колонна военной техники для "учений", сообщает " "Беларускі Гаюн"
"По нашей информации, в Ельске (Гомельская область, Беларусь) в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома".
Кроме того в Беларуси 11 октября началось проведение проверки Вооруженных сил республики.
Проверка Вооруженных сил Беларуси проводится по поручению Александра Лукашенко.
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Сообщается, что проверка носит "комплексный характер" и охватывает "важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению".
К слову, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).
В ГУР также добавили, что в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.
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