В белорусский город Ельск прибудет дополнительная колонна военной техники якобы для учений.

Известно, что Ельск находится в 17 км от границы с Украиной, и туда вскоре прибудет дополнительная колонна военной техники для "учений", сообщает " "Беларускі Гаюн"

"По нашей информации, в Ельске (Гомельская область, Беларусь) в ближайшие дни пройдут учения возле зданий местного ГАИ и райисполкома".

Кроме того в Беларуси 11 октября началось проведение проверки Вооруженных сил республики.

Проверка Вооруженных сил Беларуси проводится по поручению Александра Лукашенко.

Сообщается, что проверка носит "комплексный характер" и охватывает "важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению".

К слову, Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию ​​«Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов ВС Беларуси (Добруш, Гомельская область).

В ГУР также добавили, что в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

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