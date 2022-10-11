Соответствующее видео на фоне митинга украинцев она выложила в TikTok.
На ролике видны собравшиеся люди с флагами Украины, которые вышли на улицы Дрездена 10 октября, чтобы привлечь внимание общественности к ракетному удару, который устроила Россия в Украине.
Россиянку возмутила инициатива украинцев.
"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз еб**уть хорошенько", – заявила она.
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Соцсети россиянки установили быстро и та записала видеообращение, в котором жаловалась на угрозы. Теперь страдает и ресторан, которым она владеет - люди массово ставят ему низкий рейтинг.
Ранее СБУ разоблачила соратника одиозного экс-нардепа Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру.
Мужчина передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Днепропетровской области.
Также подозреваемый подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.