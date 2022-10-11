Живущая в Германии россиянка призвала Путина "бомбить украинцев в Дрездене", где накануне прошел митинг против войны.

Соответствующее видео на фоне митинга украинцев она выложила в TikTok.

На ролике видны собравшиеся люди с флагами Украины, которые вышли на улицы Дрездена 10 октября, чтобы привлечь внимание общественности к ракетному удару, который устроила Россия в Украине.

Россиянку возмутила инициатива украинцев.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз еб**уть хорошенько", – заявила она.

Соцсети россиянки установили быстро и та записала видеообращение, в котором жаловалась на угрозы. Теперь страдает и ресторан, которым она владеет - люди массово ставят ему низкий рейтинг.

Ранее СБУ разоблачила соратника одиозного экс-нардепа Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру.

Мужчина передавал информацию о количестве, местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Днепропетровской области.

Также подозреваемый подробно расписывал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по городу.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.