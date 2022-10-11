В Харьковской области в ДТП погибла семья.
Об этом сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, автомобиль "Газель" под управлением 43-летнего водителя, двигавшийся в направлении с. Бабаи, столкнулся с автомобилем "Форд" под управлением 30-летней женщины.
Предварительно установлено, что женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП сама водитель и два ее пассажира – 31-летний муж и 6-летняя дочь - погибли на месте.
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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.