В Харьковской области в ДТП погибла семья.

Об этом сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, автомобиль "Газель" под управлением 43-летнего водителя, двигавшийся в направлении с. Бабаи, столкнулся с автомобилем "Форд" под управлением 30-летней женщины.

Предварительно установлено, что женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. В результате ДТП сама водитель и два ее пассажира – 31-летний муж и 6-летняя дочь - погибли на месте.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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