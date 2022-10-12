Как сообщили ГСЧС Украины, ночью, 12 октября, во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом.
Под завалами оказалась целая семья с маленьким ребенком - они пряталась от обстрелов в погребе.
"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.
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Медицинская помощь им не понадоблась. На месте работали 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Видео с места событий можно увидеть здесь.
Ранее сообщлось, что в ответ на неформальные сигналы Путина, Запад неформально отвечает ему устами четырех высокопоставленных людей.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным.
По его словам, Путин хочет оставить четыре области – Донецкую, Луганскую, Херсонску и Запорожскую.
«Сегодня он захотел четыре области, потом шесть, потом восемь, а потом захочет страны Балтии, потом захочет Польшу. И всяки раз угрожая бомбой. Китай Захочет Тайвань, кусок Индии, Китай захочет еще кусок чего-нибудь и возникает вопрос, когда же его надо останавливать? И ответ очень простой – либо вы его сразу останавливаете, либо потом будет поздно. И на Западе это прекрасно понимают», - сказал Арестович.
Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.