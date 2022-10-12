Под завалами оказалась целая семья с маленьким ребенком - они пряталась от обстрелов в погребе.

Как сообщили ГСЧС Украины, ночью, 12 октября, во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь им не понадоблась. На месте работали 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Видео с места событий можно увидеть здесь.

Ранее сообщлось, что в ответ на неформальные сигналы Путина, Запад неформально отвечает ему устами четырех высокопоставленных людей.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным.

По его словам, Путин хочет оставить четыре области – Донецкую, Луганскую, Херсонску и Запорожскую.

«Сегодня он захотел четыре области, потом шесть, потом восемь, а потом захочет страны Балтии, потом захочет Польшу. И всяки раз угрожая бомбой. Китай Захочет Тайвань, кусок Индии, Китай захочет еще кусок чего-нибудь и возникает вопрос, когда же его надо останавливать? И ответ очень простой – либо вы его сразу останавливаете, либо потом будет поздно. И на Западе это прекрасно понимают», - сказал Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.