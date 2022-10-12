Мародер привез домой камеру за шесть тысяч километров, включил ее, но не смог перенастроить.
Поэтому владелец камеры смотрит трансляцию из квартиры бурята. Об этом рассказал в Instagram блогер Ян Гордиенко.
Известно, что это камера его друзей, которых ограбили оккупанты.
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"Теперь у моих друзей теперь свой собственный "Дом-2", – написал Ян.
Ранее сообщалось, что российский оккупант поделился откровениями за тарелкой борща, которую ему дали в украинском плену.
Пленный российский оккупант из Башкирии заявил, что командование обманывало солдат, рассказывая "сказки о нацистах" в Украине.
"Призвали меня. Давно. Мамка знает", – говорит оккупант.
Мотивации воевать, судя по его рассказу, не было.
"Они нацисты". Мол, убивать будут. Поэтому носите всегда на груди гранату, и если что, сразу подрывайте себя", – рассказал пленный о вранье своего руководства.
Также он добавил, что "не хотел умирать, поэтому не дернул за кольцо".
Оккупант добавил, что командование рассказывало о "каннибализме" в рядах ВСУ, но им никто не верил, даже обычные солдаты.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.