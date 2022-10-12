Российский оккупант из Бурятии украл из дома на Донетчине камеру видеонаблюдения.

Мародер привез домой камеру за шесть тысяч километров, включил ее, но не смог перенастроить.

Поэтому владелец камеры смотрит трансляцию из квартиры бурята. Об этом рассказал в Instagram блогер Ян Гордиенко.

Известно, что это камера его друзей, которых ограбили оккупанты.

"Теперь у моих друзей теперь свой собственный "Дом-2", – написал Ян.

Ранее сообщалось, что российский оккупант поделился откровениями за тарелкой борща, которую ему дали в украинском плену.

Пленный российский оккупант из Башкирии заявил, что командование обманывало солдат, рассказывая "сказки о нацистах" в Украине.

"Призвали меня. Давно. Мамка знает", – говорит оккупант.

Мотивации воевать, судя по его рассказу, не было.

"Они нацисты". Мол, убивать будут. Поэтому носите всегда на груди гранату, и если что, сразу подрывайте себя", – рассказал пленный о вранье своего руководства.

Также он добавил, что "не хотел умирать, поэтому не дернул за кольцо".

Оккупант добавил, что командование рассказывало о "каннибализме" в рядах ВСУ, но им никто не верил, даже обычные солдаты.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.