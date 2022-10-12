Как сообщил глава области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, оккупанты "дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт россии.

По словам главы ОВА, с 1 января любые выплаты будут производиться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.

"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность", - заявил Гайдай.

Ранее сообщалось, что в Запорожье удалось спасти семью, которая оказалась под завалами после ракетного удара рф.

Как сообщили ГСЧС Украины, ночью, 12 октября, во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом.

Под завалами оказалась целая семья с маленьким ребенком - они пряталась от обстрелов в погребе.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.