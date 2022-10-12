Как сообщил глава области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, оккупанты "дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт россии.
По словам главы ОВА, с 1 января любые выплаты будут производиться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.
"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность", - заявил Гайдай.
Ранее сообщалось, что в Запорожье удалось спасти семью, которая оказалась под завалами после ракетного удара рф.
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Как сообщили ГСЧС Украины, ночью, 12 октября, во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом.
Под завалами оказалась целая семья с маленьким ребенком - они пряталась от обстрелов в погребе.
"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.