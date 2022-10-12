Вооруженные силы Украины закрепились в селах Нововасиловка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Красное Бериславского района Херсонской области, сообщают в Оперативном командовании "Юг".
"Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, оккупационные войска в Херсонской области сосредоточивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий ВСУ.
"Враг усиленно проводит воздушную разведку, вокруг 17 населенных пунктов вдоль линии фронта и на только что освобожденных территориях. Продолжает обстрелы наших позиций и тыловых территорий, не отказывается и от техногенного шантажа", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что оккупанты вынуждают жителей временно оккупированной Луганской области получить паспорт рф до 1 января.
По словам главы ОВА, с 1 января любые выплаты будут производиться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.
"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность", - заявил Гайдай.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.