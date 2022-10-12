СБУ разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области.

СБУ разоблачила Митрополита одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию россии и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину Митрополит поддерживал политику кремля.

Священник размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

Экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила соратника одиозного экс-нардепа Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.