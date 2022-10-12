СБУ разоблачила Митрополита одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию россии и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.
Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину Митрополит поддерживал политику кремля.
Священник размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Беларусь перебрасывает войска и технику к границе с Украиной: "в ближайшие дни..."
ВСУ уже близко: назван крупный город, который скоро могут освободить
"Едва сдерживаю слезы": самая богатая певица Украины поразила новым видео
Экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника.
В рамках уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила соратника одиозного экс-нардепа Ильи Кивы на корректировке ракетных ударов по Днепру.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.