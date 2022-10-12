россияне из артиллерии обстреляли объекты инфраструктуры в Сумской области, в области аварийные отключения.

В Сумском и Шосткинском районах провели аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, в области зафиксировано два артиллерийских попадания по объектам инфраструктуры Сумской области.

Графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их с технической точки зрения.

Ранее сообщалось, что армия рф ночью обстреливала Никопольский район из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, ранения получили две женщины и 6-летняя девочка.

«На мирный Никополь выпустил более ста снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил 6-летнюю девочку и ее маму. Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые", - рассказал Резниченко.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.