Старшим офицерам ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации семей на территорию рф.

Как сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления, план эвакуации получили работники российской спецслужбы на всех временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

По информации Центра национального сопротивления, что территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, "руководителей" районов, и высшеее военное руководство.

В ЦНС призвали сообщать о перемещении техники и военных объектах россиян.

Ранее сообщалось, что оккупанты вынуждают жителей временно оккупированной Луганской области получить паспорт рф до 1 января.

Как сообщил глава области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, оккупанты "дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт россии.

По словам главы ОВА, с 1 января любые выплаты будут производиться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.

"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность", - заявил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

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