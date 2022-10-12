Как сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления, план эвакуации получили работники российской спецслужбы на всех временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму.
По информации Центра национального сопротивления, что территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, "руководителей" районов, и высшеее военное руководство.
В ЦНС призвали сообщать о перемещении техники и военных объектах россиян.
Ранее сообщалось, что оккупанты вынуждают жителей временно оккупированной Луганской области получить паспорт рф до 1 января.
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Как сообщил глава области Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, оккупанты "дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт россии.
По словам главы ОВА, с 1 января любые выплаты будут производиться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.
"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность", - заявил Гайдай.
Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.