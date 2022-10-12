Воздушные силы Украины заявляют, что сбили как минимум 4 ударных вертолета рф.

Это произошло с 8:40 до 8:58 на юге Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбиты вертолеты, вероятно, Ка-52, которые оказывали огневую поддержку наземным российским войскам.

Один вертолет упал на освобожденной территории, а остальные за линией фронта. Огонь велся по еще двум вертолетам, поэтому число сбитых летательных аппаратов может быть больше.

Ранее сообщалось, что старшим офицерам ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации семей на территорию рф.

Как сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления, план эвакуации получили работники российской спецслужбы на всех временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

По информации Центра национального сопротивления, что территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, "руководителей" районов, и высшеее военное руководство.

В ЦНС призвали сообщать о перемещении техники и военных объектах россиян.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.