Это произошло с 8:40 до 8:58 на юге Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сбиты вертолеты, вероятно, Ка-52, которые оказывали огневую поддержку наземным российским войскам.
Один вертолет упал на освобожденной территории, а остальные за линией фронта. Огонь велся по еще двум вертолетам, поэтому число сбитых летательных аппаратов может быть больше.
Ранее сообщалось, что старшим офицерам ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации семей на территорию рф.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Не дадим оружие, если не согласитесь на переговоры": может ли Запад решится на такой шантаж
Водили экскурсии для жены Кадырова: выяснилась личность россиян, погибших на Крымском мосту
ВСУ уже близко: назван крупный город, который скоро могут освободить
"Едва сдерживаю слезы": самая богатая певица Украины поразила новым видео
Как сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления, план эвакуации получили работники российской спецслужбы на всех временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму.
По информации Центра национального сопротивления, что территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, "руководителей" районов, и высшеее военное руководство.
В ЦНС призвали сообщать о перемещении техники и военных объектах россиян.
Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.