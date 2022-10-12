В результате удара армии рф по Никополю 6-летняя девочка осталась без ног.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

"Всю ночь российские оккупационные войска били из "Градов" и тяжелой артиллерии. По Никополю выпустили более 100 снарядов.

Под обстрел попала 6-летняя девочка - ребенок остался без ног. Ее мама и еще одна жительница Никополя тяжело ранены.

Сейчас состояние ребенка стабильное. Об этом на брифинге сообщил врач-анестезиолог. В дальнейшем девочке понадобится операция, реабилитация и протезирование.

Ранее сообщалось, что в Запорожье удалось спасти семью, которая оказалась под завалами после ракетного удара рф.

Как сообщили ГСЧС Украины, ночью, 12 октября, во время ночных обстрелов Запорожья ракета попала в жилой дом. Под завалами оказалась целая семья с маленьким ребенком - они пряталась от обстрелов в погребе.

"Спасатели, прибывшие на место происшествия, используя спецоборудование, деблокировали женщину, мужчину и ребенка", - говорится в сообщении. Медицинская помощь им не понадоблась.

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