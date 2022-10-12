Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, враг пытается поразить украинских военных, используя газовые слезоточивые гранаты К-51. Дрон с такой гранатой подбили в Запорожской области.
"Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильно раздражающим веществом", – говорится в сообщении.
В Генштабе заявили, что военные рф в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны. Использование слезоточивых веществ как средства для ведения войны строго запрещено ст. 1 п. 5 Конвенции о химическом оружии.
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Ранее сообщалось, что старшим офицерам ФСБ в оккупированных регионах Украины предоставили маршруты эвакуации семей на территорию рф.
По информации Центра национального сопротивления, что территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, "руководителей" районов, и высшеее военное руководство.
В ЦНС призвали сообщать о перемещении техники и военных объектах россиян.
Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.