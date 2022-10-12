Об этом в Facebook сообщило командование Сил Специальных Операций ВС Украины.
"Награда для воинов ССО Украины за освобождение одного из населенных пунктов Херсонской области – вот такая РСЗО "Ураган". Она досталась нам в подарок от уничтоженных российских солдат во время очередной операции", - говорится в сообщении.
РСЗО теперь будет работать во благо украинцев.
Видео, опубликованное командованием Сил Специальных Операций ВС Украины, можно увидеть здесь.
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Ранее сообщалось, что войска рф применяют против ВСУ ручные гранаты химического действия - россияне сбрасывают их с помощью беспилотников.
По данным Генштаба, враг пытается поразить украинских военных, используя газовые слезоточивые гранаты К-51. Дрон с такой гранатой подбили в Запорожской области.
Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.
Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.
Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.