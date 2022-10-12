Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одних только дронов Shahed Россия заказала в Иране 2400 единиц, по данным разведки, поэтому важно также получить достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин прокомментировал эти данные:

"Первое. Ключевое слово здесь "заказала". Зеленский не сказал, на какой срок этот заказ — на год ли — или на десять лет.

Второе. Если бы у Ирана были такие мощности, то мы увидели бы у хуситов реально массовое использование этих дронов и подготовку Израиля к защите от орд сотен и тысяч таких машин. Ни в первом, ни во втором случае мы не наблюдаем ни того, ни другого. Израиль вообще несколько лет назад распустил свои тактические противовоздушные системы, например расчеты ПЗРК. Их больше нет. Не думаю, что израильские ВВС на полном серьезе собираются гоняться на дорогих F-15 (где сама летомииссия тоже дорогая в плане горючего) за копеечными машинами, которые летают со скоростью 150–180 км/час.

Третье. Наиболее вероятным мне видится то, что РФ таки купили лицензию и производят эти самые Shahed-136. Не факт, что в самой России, кстати. Отсюда и растут уши про заказ на тысячи машин и самобытное название этих дронов "Герань-2". Особенно с учетом небольших конструктивных изменений, которые наблюдаются в сбитых машинах, эта версия выглядит реальной. И да, экономика РФ может позволить себе производство этих машин тысячами — не за год, конечно, и, видимо, не за два, но на протяжении многих лет — вполне".

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