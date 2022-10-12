Министр обороны США Ллойд Остин на встрече "Рамштайн-6" заявил, что ВСУ изменили динамику войны.

Министр обороны США Остин на встрече "Рамштайн-6" сообщил, что украинские военные добились выдающихся успехов. По его словам президент рф путин к этому не был готов.



"путин предполагал, что он может быстро завоевать Украину, заехать в Киев, что Украина не способна на контрнаступление по возвращению оккупированных территорий в Харьковской области, что мир будет бездействовать на фоне попытки аннексировать 4 региона.

Если вы хотите увидеть, насколько ошибочными были все его предположения — просто посмотрите на сегодняшнее поле боя", - сообщает Остин.

Кроме того Остин заявил о дальнейшей поддержке украинской армии.

"Мы продолжим усиливать оборонные способности Украины для насущных потребностей и на долгосрочный период", - резюмировал Остин.

Ранее сообщалось, что российские "элитные" десантники бросили технику спасаясь бегством от украинской ТрО.

Так, 331-й гвардейский парашютно-десантный Костромский полк (в/ч 71211) армии рф сбежала от украинских военнослужащих, защищающих Украину в составе Территориальной обороны ВСУ.

"Все в тельняжках. Десантура… тельняжки покидали, технику покидали. Все в тельниках, все в тельняках… Костромские десантники", - говорится в сообщении.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.