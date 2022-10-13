Советник Офиса президента Алексей Арестович вступился за белорусов на фоне угрозы вероятного вступления страны в войну против Украины.

Свою позицию по ним Арестович озвучил во время эфира с Марком Фейгиным.

По его убеждению, в коллективном сознании сложилось устойчивое впечатление, что все белорусы - враги.

Арестович подчеркнул, что необходимо понимать политическую ситуацию в Беларуси, ведь Лукашенко установил "бесчеловечный режим", который кое в чем "более бесчеловечный, чем путинский". Оппозицию в Беларуси подавляют жестко - речь идет о физическом уничтожении и пытках. Поэтому белорусам трудно противостоять действиям россиян, которые бомбят Украину с их территории.

Впрочем, немало белорусов пошли воевать на сторону Украины и демонстрируют профессиональные боевые качества.

"Я всегда советую "крикунам", которые кричат, что белорусы "слабаки", пойти к полку Калиновскому. Риторика в отношении белорусов совершенно безобразна, на мой взгляд. Мы не смогли решить основную задачу: отделить режим от народа", - заявил Арестович.

Советник ОП заявил, что он отделяет народ от режима и считает белорусский народ братским. По его убеждению, белорусов "взяли в заложники и оккупировали". Арестович подчеркнул, что путинский режим относится к белорусам почти так же, как сейчас к украинцам.

"Когда вы призываете белорусов к массовому восстанию, это то же, что призывать к восстанию украинцев на оккупированных территориях. Это труднее, чем кажется. Не думайте, что Беларусь - независимая страна. Там все тесно контролируют двое товарищей.

Тем не менее, эти люди умудрялись во время самой активной фазы борьбы за Киев запустить поезда не напрямую, а через Брестский полигон. Это экономило нам несколько суток. А в операции за Киев несколько суток - решающий выигрыш. Неизвестно, какова доля спасенных украинских жизней благодаря белорусам, которые повредили железнодорожную систему. А я скажу, что она очень большая. И за это мы благодарны белорусам", - отметил Арестович.

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.