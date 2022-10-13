Советник Офиса президента Алексей Арестович вступился за белорусов на фоне угрозы вероятного вступления страны в войну против Украины.

Свою позицию по ним Арестович озвучил во время эфира с Марком Фейгиным.

По его убеждению, в коллективном сознании сложилось устойчивое впечатление, что все белорусы - враги.

Арестович подчеркнул, что необходимо понимать политическую ситуацию в Беларуси, ведь Лукашенко установил "бесчеловечный режим", который кое в чем "более бесчеловечный, чем путинский". Оппозицию в Беларуси подавляют жестко - речь идет о физическом уничтожении и пытках. Поэтому белорусам трудно противостоять действиям россиян, которые бомбят Украину с их территории.

белорусская армия

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Впрочем, немало белорусов пошли воевать на сторону Украины и демонстрируют профессиональные боевые качества.

"Я всегда советую "крикунам", которые кричат, что белорусы "слабаки", пойти к полку Калиновскому. Риторика в отношении белорусов совершенно безобразна, на мой взгляд. Мы не смогли решить основную задачу: отделить режим от народа", - заявил Арестович.

Советник ОП заявил, что он отделяет народ от режима и считает белорусский народ братским. По его убеждению, белорусов "взяли в заложники и оккупировали". Арестович подчеркнул, что путинский режим относится к белорусам почти так же, как сейчас к украинцам.

"Когда вы призываете белорусов к массовому восстанию, это то же, что призывать к восстанию украинцев на оккупированных территориях. Это труднее, чем кажется. Не думайте, что Беларусь - независимая страна. Там все тесно контролируют двое товарищей.

Тем не менее, эти люди умудрялись во время самой активной фазы борьбы за Киев запустить поезда не напрямую, а через Брестский полигон. Это экономило нам несколько суток. А в операции за Киев несколько суток - решающий выигрыш. Неизвестно, какова доля спасенных украинских жизней благодаря белорусам, которые повредили железнодорожную систему. А я скажу, что она очень большая. И за это мы благодарны белорусам", - отметил Арестович.

Алексей Арестович

Напомним, ранее сообщалось, может ли Запад решиться на шантаж Украины, чтобы усадить ее за стол переговоров.

Кроме того, Politeka.net писала, какой крупный город ВСУ могут освободить уже в ближайшее время.

Также напоминим, что в Офисе президента оценили риски вторжения Беларуси в ближайшее время.