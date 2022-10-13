Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил потерю одного самолета СУ-24 М.

Напомним, ранее сообщалось о крушении якобы сразу двух военных украинских самолетов в Полтавской области.

О судьбе пилотов не сообщалось, но было известно, что гражданское население не пострадало.

«Обломки самолета разлетелись по полю между селами Михайлики и Жоржевка. В результате падения произошел мощный взрыв, который слышали жители многих населенных пунктов общины. Обломки самолета обошли окрестные села. Поэтому никто из местных жителей не пострадал», - сообщал телеграм-канал Шишаччина, публикуя также кадры с места крушения одного из самолетов.

Теперь появились подробности катастрофы.

Так, по словам Игната, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по оккупантам.

После выполнения боевого задания самолет был поражен ракетой. Экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области.

Пилоты катапультировались, но один из них не выжил.

"Командование Воздушных сил выражает соболезнования родным погибшего героя", - сказал Юрий Игнат.

Как сообщалось ранее, крушение самолетов на Полтавщине произошло 11 и 12 октября в Шишацкой громаде.

"Во вторник и в среду имели катастрофы, падали наши самолеты именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", - заявил Лунин.

Подчеркнем, что о втором самолете в Воздушных силах пока ничего не сообщили.

Также называлась причина, по которой стали чаще падать российские "птички".

Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.

Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.