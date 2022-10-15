В Евросоюзе предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против россии.

По данным PolskieRadio, такое инициатива содержится в предложениях к девятому пакету антироссийских санкций, которые направили в ЕС пять государств.

Так, Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как у рф.

Таким образом хотят заставить Минск прекратить помощь Кремлю и предотвратить обход санкций со стороны россиян.

Однако единогласная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что решение Лукашенко о формировании совместной группировки войск основано на договоре так называемого Союзного государства, моли Беларуси угрожают Украина, Польша, Литва, но это лишь легенда, чтобы ввести российские войска на территорию Беларуси.

Об этом рассказал белорусский оппозиционный политик, представитель переходного кабинета оппозиции Павел Латушко.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.