Как сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины.
Также в течение 30 минут ликвидировано 6 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Иранские беспилотники сбивали на юге и на востоке нашей страны.
В течение 30 минут в начале суток на юге Украины уничтожен российский ударный вертолет и один дрон-камикадзе. Еще пять иранских БПЛА ликвидировали защитники украинского востока.
Ранее сообщалось о своеобразом рекорде войны – в течение всего 18 минут воины-зенитчики ВСУ сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета россиских оккупантов.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Терпел сильнейшую боль": легендарный актер из "Гарри Поттера", покоривший миллионы, неожиданно скончался
ЧП в больнице Днепра: пленный оккупант затеял побег
Сын известного российского певца, который рвался воевать, возмутился полученной повестке: "Терпеть не могу…"
"Зачем ты сюда приперлась?": впервые в плен ВСУ попала женщина, что о ней известно
Также указывалось, что один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.
Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.
Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.
Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.