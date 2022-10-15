В полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены семь воздушных целей.

Как сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины.

Также в течение 30 минут ликвидировано 6 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Иранские беспилотники сбивали на юге и на востоке нашей страны.

В течение 30 минут в начале суток на юге Украины уничтожен российский ударный вертолет и один дрон-камикадзе. Еще пять иранских БПЛА ликвидировали защитники украинского востока.

Ранее сообщалось о своеобразом рекорде войны – в течение всего 18 минут воины-зенитчики ВСУ сбили по меньшей мере 4 ударных вертолета россиских оккупантов.

Также указывалось, что один вертолет упал на освобожденной от рашистов территории, остальные – за линией фронта.

Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.

Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.

Кроме того, Politeka.net писала, что вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий.