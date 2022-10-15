Так, в интервью "24 каналу" Михаил Подоляк сообщил, что Кремль хочет забрать только Запорожскую АЭС.

"Знаете, я вам скажу парадоксальную вещь. На мой взгляд, все, что я вижу сегодня по развитию войны, – России безразлично Донецкой и Луганской области. Они им не нужны. Они готовы отдать их", - сообщил Подоляк.

Советник главы ОП предположил, что власти рф интересует лишь Запорожская атомная электростанция.

"Они хотят только забрать лишь маленький клочок под названием часть Запорожской области, где находится город Энергодар, для того чтобы украсть у нас Запорожскую атомную электростанцию. Это единственное их желание, которое на сегодняшний день осталось", - считает Подоляк.

Ранее сообщалось, что 15 октября враг снова нанес ракетный удар по критической инфраструктуре в Киевской области.

В результате атаки объект энергетической инфраструктуры в Киевской области получил тяжелые разрушения. Специалисты "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.