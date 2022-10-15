Боец ВСУ намекнул, что скоро появятся хорошие новости о ситуации на херсонском фронте.

Начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский в эфире телемарафона жестом ответил на вопрос, когда будет освобожден Херсон от оккупантов.

Зелинский откусил ломтик херсонского арбуза в прямом эфире, намекнув, что любимое летнее лакомство украинцев снова будет доступным.

"Но мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут и все будет Украина", - отметил Зелинский.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк предположил, что рф может сдать Донбасс.

Михаил Подоляк сообщил, что Кремль хочет забрать только Запорожскую АЭС.

"Знаете, я вам скажу парадоксальную вещь. На мой взгляд, все, что я вижу сегодня по развитию войны, – России безразлично Донецкой и Луганской области. Они им не нужны. Они готовы отдать их", - сообщил Подоляк.

Советник главы ОП предположил, что власти рф интересует лишь Запорожская атомная электростанция.

Напомним, 6 дронов-камикадзе и вертолет за 30 минут: ВСУ поделились успехами на фронте.

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