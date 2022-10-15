Как сообщил у себя в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В половине второго дня, вблизи с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн", - говорится в сообщении.
Живицкий также добавил, что аграрий жив, комбайн получил повреждения.
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Днем армия рф выпустила 14 октября 4 мины по территории Глуховской общины.
Кроме того, ранее сообщалось, что рф обстреляли из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии Днепропетровскую область.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину… Били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской», – написал Резниченко в соцсетях.
Известно, что два человека ранены - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.
Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.
Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.