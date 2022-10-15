Как сообщил у себя в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В половине второго дня, вблизи с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн", - говорится в сообщении.

Живицкий также добавил, что аграрий жив, комбайн получил повреждения.

Днем армия рф выпустила 14 октября 4 мины по территории Глуховской общины.

Кроме того, ранее сообщалось, что рф обстреляли из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину… Били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской», – написал Резниченко в соцсетях.

Известно, что два человека ранены - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.