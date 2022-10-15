Так, школьники соорудили "блокпост" возле дороги. Когда увидели, что в транспортном средстве сидят украинские военные, один из мальчиков побежал за пеналом, где хранил деньги.
Он хотел отдать свои сбережения военным, но защитники отказались и подарили школьнику плетеный браслет.
"Нет, друг. Давай сделаем так. Мы сделаем тебе подарок, а ты будешь дальше стоять и держать блокпост", – сказал боец и дал ребенку плетеный браслет.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Тяжелые разрушения: раскрыты последствия нового удара по Киевщине, срочное предупреждение "Укрэнерго"
"Это было ожидаемо": у россиян начались серьезные проблемы с иранскими дронами, подробности
ЧП в больнице Днепра: пленный оккупант затеял побег
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены семь воздушных целей.
Как сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины.
Также в течение 30 минут ликвидировано 6 дронов-камикадзе "Shahed-136".
Иранские беспилотники сбивали на юге и на востоке нашей страны.
В течение 30 минут в начале суток на юге Украины уничтожен российский ударный вертолет и один дрон-камикадзе. Еще пять иранских БПЛА ликвидировали защитники украинского востока.
Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.
Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ поделились успехами на фронте: 6 дронов-камикадзе и вертолет за 30 минут.