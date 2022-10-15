Дети остановили военных, чтобы отдать им собранные деньги на ВСУ, но вместо этого бойцы вручили маленькому украинцу подарок.

Так, школьники соорудили "блокпост" возле дороги. Когда увидели, что в транспортном средстве сидят украинские военные, один из мальчиков побежал за пеналом, где хранил деньги.

Он хотел отдать свои сбережения военным, но защитники отказались и подарили школьнику плетеный браслет.

"Нет, друг. Давай сделаем так. Мы сделаем тебе подарок, а ты будешь дальше стоять и держать блокпост", – сказал боец и дал ребенку плетеный браслет.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в полночь с 14 на 15 октября противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены семь воздушных целей.

Как сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины, украинские защитники сбили вражеский ударный вертолет на юге Украины.

Также в течение 30 минут ликвидировано 6 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Иранские беспилотники сбивали на юге и на востоке нашей страны.

В течение 30 минут в начале суток на юге Украины уничтожен российский ударный вертолет и один дрон-камикадзе. Еще пять иранских БПЛА ликвидировали защитники украинского востока.

Напомним, назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину из Беларуси.

Также сообщалось, как сейчас выглядит Крымский мост после сильного взрыва - фото со спутника.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ поделились успехами на фронте: 6 дронов-камикадзе и вертолет за 30 минут.