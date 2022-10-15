В Беларусь начали поступать эшелоны из рф в рамках совместного развертывания войск.

Как сообщает Минобороны РБ, это военные входящие в состав региональной группировки войск.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.

"В настоящее время решение о создании Региональной группировки войск (сил) реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах", - сообщил ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе, полковник Виктор Тумар.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против россии.

Такая инициатива содержится в предложениях к девятому пакету антироссийских санкций, которые направили в ЕС пять государств.

Так, Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как у рф.

Таким образом хотят заставить Минск прекратить помощь Кремлю и предотвратить обход санкций со стороны россиян.

Однако единогласная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС остается под вопросом.

Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.

Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.

Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.