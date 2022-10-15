Как сообщает Минобороны РБ, это военные входящие в состав региональной группировки войск.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.
"В настоящее время решение о создании Региональной группировки войск (сил) реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах", - сообщил ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе, полковник Виктор Тумар.
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Ранее сообщалось, что в Евросоюзе предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против россии.
Такая инициатива содержится в предложениях к девятому пакету антироссийских санкций, которые направили в ЕС пять государств.
Так, Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как у рф.
Таким образом хотят заставить Минск прекратить помощь Кремлю и предотвратить обход санкций со стороны россиян.
Однако единогласная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС остается под вопросом.
Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.
Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.
Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.