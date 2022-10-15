Видео в Facebook опубликовал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Семь человек нам удалось взять в плен. Они проходили службу в Сирии", - отметил на видео один из украинских военных.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в Беларусь начали поступать эшелоны из рф в рамках совместного развертывания войск.
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Как сообщает Минобороны РБ, это военные входящие в состав региональной группировки войск.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним, тем временем в российских элитах нарастает паника - заговорили о революции.
Также сообщалось, почему российские "птички" стали гораздо чаще падать.
Кроме того, Politeka.net писала, что назван месяц, когда войска могут вторгнуться в Украину со стороні Беларуси.