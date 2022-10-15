Украинские защитники показали, как выглядит обед на передовой - готовят сразу несколько блюд.

Украинский военнослужащий опубликовал видео на котором видно, как питаются наши защитники. На опубликованных кадрах видно, что на передовой наши бойцы ВСУ готовят сразу несколько блюд.

"Это золотые люди, люди от Бога, повара такие, что Мишленовскую звезду парням надо давать. Сырный супчик, гречечка с овощами. Мясо с овощами. Солдаты не едят ничего, ага…И салатик. Почем вам, пацаны, благодарю", – комментирует видео боец ВСУ.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ намекнул, что скоро появятся хорошие новости о ситуации на херсонском фронте.

Начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский в эфире телемарафона жестом ответил на вопрос, когда будет освобожден Херсон от оккупантов.

Зелинский откусил ломтик херсонского арбуза в прямом эфире, намекнув, что любимое летнее лакомство украинцев снова будет доступным.

"Но мы комментировать не можем, потому что это сейчас запрещено. Дождитесь информации от Генерального штаба. Вам все сообщат, все расскажут и все будет Украина", - отметил Зелинский.

Напомним, 6 дронов-камикадзе и вертолет за 30 минут: ВСУ поделились успехами на фронте.

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